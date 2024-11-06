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МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои цели - РИА Новости, 06.11.2024
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14:36 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mid-1982202404.html
МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои цели
МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои цели - РИА Новости, 06.11.2024
МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои цели
Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая национальные интересы и ориентируясь на достижение всех целей специальной военной операции на РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:36
2024-11-06T14:36
в мире
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая национальные интересы и ориентируясь на достижение всех целей специальной военной операции на Украине, заявили в среду в МИД РФ. "Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - заявили в российском МИД. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, флорида
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Флорида
МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои цели

МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, отстаивая свои интересы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая национальные интересы и ориентируясь на достижение всех целей специальной военной операции на Украине, заявили в среду в МИД РФ.
"Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - заявили в российском МИД.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисФлорида
 
 
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