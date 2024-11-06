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МИД России прокомментировал заявления Трампа о завершении конфликтов
МИД России прокомментировал заявления Трампа о завершении конфликтов - РИА Новости, 06.11.2024
МИД России прокомментировал заявления Трампа о завершении конфликтов
Тезисы Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов должны подкрепляться конкретными шагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:31
2024-11-06T11:31
2024-11-06T11:59
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тезисы Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов должны подкрепляться конкретными шагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее объявивший о своей победе кандидат в президенты США Трамп по итогам выборов заявил, что планирует не развязывать войны, а положить им конец."Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, Трамп признал, что США нужно решать свои внутренние проблемы.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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россия, в мире, сша, дональд трамп, мария захарова, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат)
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (штат)
МИД России прокомментировал заявления Трампа о завершении конфликтов
Захарова о заявлениях Трампа: для завершения конфликтов нужны конкретные шаги
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Тезисы Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов должны подкрепляться конкретными шагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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Ранее объявивший о своей победе кандидат в президенты США
Трамп по итогам выборов заявил, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.
"Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, Трамп признал, что США нужно решать свои внутренние проблемы.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.