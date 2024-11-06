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Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев

Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 06.11.2024

Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев

Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп - бизнесмен, но система в Соединенных Штатах может заставить его продолжить финансирование... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:46

2024-11-06T10:46

2024-11-06T10:46

сша

украина

россия

дональд трамп

дмитрий медведев

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп - бизнесмен, но система в Соединенных Штатах может заставить его продолжить финансирование Украины, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. В любом случае сегодня зелёная мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши", - написал он в своем Telegram-канале.

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сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024