Рейтинг@Mail.ru
Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/medvedev-1982140735.html
Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев
Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 06.11.2024
Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев
Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп - бизнесмен, но система в Соединенных Штатах может заставить его продолжить финансирование... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:46
2024-11-06T10:46
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп - бизнесмен, но система в Соединенных Штатах может заставить его продолжить финансирование Украины, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. В любом случае сегодня зелёная мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши", - написал он в своем Telegram-канале.
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Выборы президента США — 2024
Система в США может заставить Трампа финансировать Украину, заявил Медведев

Медведев: система в США может заставить Трампа продолжить финансирование Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп - бизнесмен, но система в Соединенных Штатах может заставить его продолжить финансирование Украины, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. В любом случае сегодня зелёная мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши", - написал он в своем Telegram-канале.
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала