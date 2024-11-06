https://ria.ru/20241106/matvienko-1982194010.html

Матвиенко оценила перспективы отношений России и США

Матвиенко оценила перспективы отношений России и США - РИА Новости, 06.11.2024

Матвиенко оценила перспективы отношений России и США

От возможного прихода к власти в США новой команды не нужно ожидать многого, но Россия настроена на сотрудничество, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:54

2024-11-06T13:54

2024-11-06T13:54

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россия

вашингтон (штат)

валентина матвиенко

дональд трамп

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. От возможного прихода к власти в США новой команды не нужно ожидать многого, но Россия настроена на сотрудничество, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Что касается ожиданий, я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется. По крайней мере, сегодня для этого не так много оснований думать об этом", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и США. По ее словам, одно дело - предвыборные лозунги и обещания, а другое - реальная практическая жизнь. "Посмотрим, подождем, какая будет политика, какие шаги. Вы знаете, мы настроены на сотрудничество, мы не настроены ни на какое противостояние, и хочется все-таки верить, что здравый смысл, новая команда, которая придет, и все русофобы ярые, они уйдут из этой команды. И хотелось бы верить, что новая команда, конечно же, переосмыслит, а им есть что переосмысливать, как внешнюю, так и внутреннюю политику, потому что сегодня там ситуация тяжелейшая, в США", - отметила Матвиенко. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982136872.html

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сша, россия, вашингтон (штат), валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф