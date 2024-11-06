Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила перспективы отношений России и США - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/matvienko-1982194010.html
Матвиенко оценила перспективы отношений России и США
Матвиенко оценила перспективы отношений России и США - РИА Новости, 06.11.2024
Матвиенко оценила перспективы отношений России и США
От возможного прихода к власти в США новой команды не нужно ожидать многого, но Россия настроена на сотрудничество, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:54
2024-11-06T13:54
сша
россия
вашингтон (штат)
валентина матвиенко
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. От возможного прихода к власти в США новой команды не нужно ожидать многого, но Россия настроена на сотрудничество, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Что касается ожиданий, я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется. По крайней мере, сегодня для этого не так много оснований думать об этом", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и США. По ее словам, одно дело - предвыборные лозунги и обещания, а другое - реальная практическая жизнь. "Посмотрим, подождем, какая будет политика, какие шаги. Вы знаете, мы настроены на сотрудничество, мы не настроены ни на какое противостояние, и хочется все-таки верить, что здравый смысл, новая команда, которая придет, и все русофобы ярые, они уйдут из этой команды. И хотелось бы верить, что новая команда, конечно же, переосмыслит, а им есть что переосмысливать, как внешнюю, так и внутреннюю политику, потому что сегодня там ситуация тяжелейшая, в США", - отметила Матвиенко. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982136872.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вашингтон (штат), валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф
США, Россия, Вашингтон (штат), Валентина Матвиенко, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила перспективы отношений России и США

Матвиенко: от прихода к власти в США новой команды не нужно ждать многого

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. От возможного прихода к власти в США новой команды не нужно ожидать многого, но Россия настроена на сотрудничество, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Что касается ожиданий, я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется. По крайней мере, сегодня для этого не так много оснований думать об этом", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и США.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
По ее словам, одно дело - предвыборные лозунги и обещания, а другое - реальная практическая жизнь.
"Посмотрим, подождем, какая будет политика, какие шаги. Вы знаете, мы настроены на сотрудничество, мы не настроены ни на какое противостояние, и хочется все-таки верить, что здравый смысл, новая команда, которая придет, и все русофобы ярые, они уйдут из этой команды. И хотелось бы верить, что новая команда, конечно же, переосмыслит, а им есть что переосмысливать, как внешнюю, так и внутреннюю политику, потому что сегодня там ситуация тяжелейшая, в США", - отметила Матвиенко.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Трамп назвал свой результат на выборах историческим
Вчера, 10:31
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Валентина МатвиенкоДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала