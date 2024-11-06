Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов
Комитет Маска America PAC назвал последнего получателя приза в миллион долларов
© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска назвал получателя последнего приза в размере 1 миллиона долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов.
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи фондом Маска призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход".
Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Маск проголосовал на выборах президента США
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