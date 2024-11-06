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Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов - РИА Новости, 06.11.2024
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00:25 06.11.2024 (обновлено: 00:34 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mask-1982057885.html
Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов
Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов - РИА Новости, 06.11.2024
Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов
Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска назвал получателя последнего приза в размере 1 миллиона долларов для зарегистрированных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:25
2024-11-06T00:34
мичиган
пенсильвания
сша
илон маск
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска назвал получателя последнего приза в размере 1 миллиона долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. "Тайлер Вакакин из Рединга в штате Мичиган - наш последний получатель 1 миллиона долларов за подписание петиции по поддержке конституции", - говорится в сообщении организации в соцсети X. Ранее телеканал CNN сообщил о том, что суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи фондом Маска призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход". Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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мичиган, пенсильвания, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
Мичиган, Пенсильвания, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Комитет Маска назвал последнего получателя приза в миллион долларов

Комитет Маска America PAC назвал последнего получателя приза в миллион долларов

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска назвал получателя последнего приза в размере 1 миллиона долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов.
"Тайлер Вакакин из Рединга в штате Мичиган - наш последний получатель 1 миллиона долларов за подписание петиции по поддержке конституции", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи фондом Маска призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход".
Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Маск проголосовал на выборах президента США
дополняется ...
 
МичиганПенсильванияСШАИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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