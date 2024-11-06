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Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах - РИА Новости, 06.11.2024
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00:11 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mask-1982054946.html
Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах
Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах - РИА Новости, 06.11.2024
Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о текущих выборах в США, которые не показывают пользователям,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:11
2024-11-06T00:11
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
аризона
дональд трамп
камала харрис
илон маск
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о текущих выборах в США, которые не показывают пользователям, где можно проголосовать за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если поиск осуществляется в отношении кандидата от демократов Камалы Харрис. "Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито", - написал Маск, прикрепив скриншоты своих результатов. Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне, используя такие же поисковые слова, как у Маска - "где я могу проголосовать за Харрис" и "где я могу проголосовать за Трампа" - получил аналогичный результат, который не позволяет при помощи виджета Google Maps найти ближайший адрес избирательного участка, как это происходит в случае с Харрис. Маск ранее высказался в поддержку Трампа на выборах. Западная пресса и НКО обвиняет соцсеть X и Маска в распространении дезинформации о выборах и манипуляции общественного мнения в пользу республиканцев. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), аризона, дональд трамп, камала харрис, илон маск, google, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск, Google, Выборы президента США — 2024
Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах

Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в пользу Харрис

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о текущих выборах в США, которые не показывают пользователям, где можно проголосовать за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если поиск осуществляется в отношении кандидата от демократов Камалы Харрис.
"Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито", - написал Маск, прикрепив скриншоты своих результатов.
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Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне, используя такие же поисковые слова, как у Маска - "где я могу проголосовать за Харрис" и "где я могу проголосовать за Трампа" - получил аналогичный результат, который не позволяет при помощи виджета Google Maps найти ближайший адрес избирательного участка, как это происходит в случае с Харрис.
Маск ранее высказался в поддержку Трампа на выборах. Западная пресса и НКО обвиняет соцсеть X и Маска в распространении дезинформации о выборах и манипуляции общественного мнения в пользу республиканцев.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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