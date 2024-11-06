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Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу - РИА Новости, 06.11.2024
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16:40 06.11.2024 (обновлено: 17:33 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу - РИА Новости, 06.11.2024
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на фоне выборов президента США, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:40
2024-11-06T17:33
в мире
сша
германия
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
олаф шольц
выборы президента сша — 2024
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ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на фоне выборов президента США, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы. "Я только что разговаривал с канцлером (Германии) Олафом Шольцем. Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях", — написал он в соцсети X. При этом политик уточнил, что в этом процессе Париж и Берлин планируют продолжить сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.Перед этим Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность на сотрудничество. Республиканец, по данным ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, политик набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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в мире, сша, германия, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, олаф шольц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Выборы президента США — 2024
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу

Макрон после победы Трампа задумался о более суверенной Европе

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на фоне выборов президента США, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы.
«
"Я только что разговаривал с канцлером (Германии) Олафом Шольцем. Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях", — написал он в соцсети X.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
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При этом политик уточнил, что в этом процессе Париж и Берлин планируют продолжить сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.
Перед этим Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность на сотрудничество.
Республиканец, по данным ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, политик набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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В миреСШАГерманияЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронОлаф ШольцВыборы президента США — 2024
 
 
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