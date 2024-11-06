https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html

Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу

Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу - РИА Новости, 06.11.2024

Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на фоне выборов президента США, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:40

2024-11-06T16:40

2024-11-06T17:33

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олаф шольц

выборы президента сша — 2024

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ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на фоне выборов президента США, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы. "Я только что разговаривал с канцлером (Германии) Олафом Шольцем. Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях", — написал он в соцсети X. При этом политик уточнил, что в этом процессе Париж и Берлин планируют продолжить сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.Перед этим Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность на сотрудничество. Республиканец, по данным ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, политик набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

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