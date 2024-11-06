https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982179121.html

Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.11.2024

Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:45

2024-11-06T12:45

2024-11-06T13:36

махачкала

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_13:85:3383:1981_1920x0_80_0_0_cb16c9ad4a4fb65b5daf72f8fa10f72d.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале."В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три ВС, летевших в Махачкалу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы сняты.

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махачкала, происшествия