https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982179121.html
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.11.2024
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:45
2024-11-06T12:45
2024-11-06T13:36
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале."В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три ВС, летевших в Махачкалу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы сняты.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, происшествия
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы из-за ограничений