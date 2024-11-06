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Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.11.2024
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12:45 06.11.2024 (обновлено: 13:36 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982179121.html
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.11.2024
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:45
2024-11-06T13:36
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале."В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три ВС, летевших в Махачкалу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы сняты.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html
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махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три самолета, летевших в Махачкалу, ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений в аэропорту города, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале.
"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три ВС, летевших в Махачкалу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 12.30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы сняты.
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