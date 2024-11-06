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Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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19:32 06.11.2024 (обновлено: 19:43 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/lukashenko-1982300219.html
Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах
Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщило в среду агентство Белта. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:32
2024-11-06T19:43
сша
выборы президента сша — 2024
в мире
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщило в среду агентство Белта."Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы главы белорусского государства.По данным пресс-службы, в поздравлении Лукашенко отметил, что результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением "личного подвига" Трампа."Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - говорится в поздравлении."Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - отметил Лукашенко в поздравлении.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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сша, выборы президента сша — 2024, в мире, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
США, Выборы президента США — 2024, В мире, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах

Лукашенко поздравил Трампа с переизбранием

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщило в среду агентство Белта.
"Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы главы белорусского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
По данным пресс-службы, в поздравлении Лукашенко отметил, что результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением "личного подвига" Трампа.
"Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - говорится в поздравлении.
"Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - отметил Лукашенко в поздравлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
СШАВыборы президента США — 2024В миреБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
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