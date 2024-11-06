https://ria.ru/20241106/livan-1982307807.html
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек - РИА Новости, 06.11.2024
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек
Количество погибших в результате израильских ударов по Ливану во вторник достигло 37 человек, 105 граждан получили ранения, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:28
2024-11-06T20:28
2024-11-06T20:42
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по Ливану во вторник достигло 37 человек, 105 граждан получили ранения, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в среду."Жертвами израильской агрессии за минувшие сутки стали 37 человек, 105 ранены", - сказано в заявлении.Таким образом, количество погибших граждан с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 050, ранения получили 13 658 граждан.Во вторник удару израильской авиации подвергся жилой дом в городе Баржа в 30 километрах южнее Бейрута, в результате чего погибли 23 мирных жителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек
Минздрав Ливана: жертвами ударов Израиля за сутки стали 37 человек, 105 ранены