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В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек - РИА Новости, 06.11.2024
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20:28 06.11.2024 (обновлено: 20:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/livan-1982307807.html
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек - РИА Новости, 06.11.2024
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек
Количество погибших в результате израильских ударов по Ливану во вторник достигло 37 человек, 105 граждан получили ранения, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:28
2024-11-06T20:42
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по Ливану во вторник достигло 37 человек, 105 граждан получили ранения, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в среду."Жертвами израильской агрессии за минувшие сутки стали 37 человек, 105 ранены", - сказано в заявлении.Таким образом, количество погибших граждан с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 050, ранения получили 13 658 граждан.Во вторник удару израильской авиации подвергся жилой дом в городе Баржа в 30 километрах южнее Бейрута, в результате чего погибли 23 мирных жителя.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут
В Ливане при израильских ударах погибли 37 человек

Минздрав Ливана: жертвами ударов Израиля за сутки стали 37 человек, 105 ранены

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в Ливане
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов по Ливану во вторник достигло 37 человек, 105 граждан получили ранения, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в среду.
«
"Жертвами израильской агрессии за минувшие сутки стали 37 человек, 105 ранены", - сказано в заявлении.
Таким образом, количество погибших граждан с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 050, ранения получили 13 658 граждан.
Во вторник удару израильской авиации подвергся жилой дом в городе Баржа в 30 километрах южнее Бейрута, в результате чего погибли 23 мирных жителя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильБейрут
 
 
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