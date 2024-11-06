https://ria.ru/20241106/livan-1982291905.html
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута - РИА Новости, 06.11.2024
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:45
2024-11-06T18:45
2024-11-06T19:03
в мире
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982294301_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_b360d0555a17bd6cc212c5cf0698c7a5.jpg
БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири.Взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.В течении часа израильская авиация нанесла семь ударов по южному пригороду Бейрута.Помимо Лейляки, под ударом оказались районы Харет Хрейк и Маамура.
https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982294301_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_48bc9f4954bc428dd539c7bc334f0a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Израильские ВВС нанесли мощный удар рядом с аэропортом Бейрута