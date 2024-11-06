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Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута - РИА Новости, 06.11.2024
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18:45 06.11.2024 (обновлено: 19:03 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/livan-1982291905.html
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута - РИА Новости, 06.11.2024
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:45
2024-11-06T19:03
в мире
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бейрут
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири.Взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.В течении часа израильская авиация нанесла семь ударов по южному пригороду Бейрута.Помимо Лейляки, под ударом оказались районы Харет Хрейк и Маамура.
https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

Израильские ВВС нанесли мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири.
Взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.
В течении часа израильская авиация нанесла семь ударов по южному пригороду Бейрута.
Помимо Лейляки, под ударом оказались районы Харет Хрейк и Маамура.
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