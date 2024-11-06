https://ria.ru/20241106/livan-1982291905.html

Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута - РИА Новости, 06.11.2024

Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:45

2024-11-06T18:45

2024-11-06T19:03

в мире

израиль

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982294301_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_b360d0555a17bd6cc212c5cf0698c7a5.jpg

БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Лейляки в южном пригороде Бейрута рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири.Взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.В течении часа израильская авиация нанесла семь ударов по южному пригороду Бейрута.Помимо Лейляки, под ударом оказались районы Харет Хрейк и Маамура.

https://ria.ru/20241105/izrail-1982049449.html

израиль

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, армия обороны израиля (цахал), хезболла