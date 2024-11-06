https://ria.ru/20241106/livan-1982291330.html
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек - РИА Новости, 06.11.2024
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:44
2024-11-06T18:44
2024-11-06T18:57
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982293773_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a86b2dc5b163ba44a9ba871f62ac6e6.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир Ходр."Двадцать ударов сегодня по провинции Баальбек-Хермель, в результате них погибли 30 человек, 35 пострадали", - написал губернатор на своей странице в соцсети X.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241106/beyrut-1982243366.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982293773_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ed8f557e4cc1147f7bbcd9889994d1b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек
При израильских ударах по провинции в Ливане погибли 30 человек