https://ria.ru/20241106/livan-1982291330.html

В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек

В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек - РИА Новости, 06.11.2024

В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:44

2024-11-06T18:44

2024-11-06T18:57

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир Ходр."Двадцать ударов сегодня по провинции Баальбек-Хермель, в результате них погибли 30 человек, 35 пострадали", - написал губернатор на своей странице в соцсети X.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241106/beyrut-1982243366.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024