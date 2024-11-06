Рейтинг@Mail.ru
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 06.11.2024 (обновлено: 18:57 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/livan-1982291330.html
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек - РИА Новости, 06.11.2024
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:44
2024-11-06T18:57
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982293773_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a86b2dc5b163ba44a9ba871f62ac6e6.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир Ходр."Двадцать ударов сегодня по провинции Баальбек-Хермель, в результате них погибли 30 человек, 35 пострадали", - написал губернатор на своей странице в соцсети X.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241106/beyrut-1982243366.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982293773_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ed8f557e4cc1147f7bbcd9889994d1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане при израильских ударах погибли 30 человек

При израильских ударах по провинции в Ливане погибли 30 человек

© Фото : соцсетиИзраильский удар по ливанской провинции Баальбек-Хермель
Израильский удар по ливанской провинции Баальбек-Хермель - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : соцсети
Израильский удар по ливанской провинции Баальбек-Хермель
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 35 ранены в результате израильских ударов по ливанской провинции Баальбек-Хермель в среду, заявил губернатор провинции Башир Ходр.
"Двадцать ударов сегодня по провинции Баальбек-Хермель, в результате них погибли 30 человек, 35 пострадали", - написал губернатор на своей странице в соцсети X.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
ЦАХАЛ призвала жителей трех кварталов в Бейруте срочно эвакуироваться
Вчера, 16:33
 
В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала