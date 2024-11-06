https://ria.ru/20241106/layner-1982240083.html

Савельев рассказал, чем будут замещать выбывающие иностранные самолеты

Савельев рассказал, чем будут замещать выбывающие иностранные самолеты - РИА Новости, 06.11.2024

Савельев рассказал, чем будут замещать выбывающие иностранные самолеты

Постепенно выбывающие иностранные самолеты планируется замещать в России лайнерами отечественного производства, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:19

2024-11-06T16:19

2024-11-06T16:19

россия

виталий савельев

мс-21

sukhoi superjet 100 (ssj100)

ту-214

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Постепенно выбывающие иностранные самолеты планируется замещать в России лайнерами отечественного производства, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". "Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем мы будем потихоньку делать именно замещение выбывающих судов, которые у нас сейчас есть, на новые современные отечественные лайнеры. Это МС-21, о которым вы слышали, он сейчас сертифицируется с двигателем ПД-14, это самолет Sukhoi Superjet, который также будет с отечественным двигателем ПД-8, это Ту-214, Ту-204..., Ил-114", - сказал Савельев. Вице-премьер отметил, что, несмотря на требования европейских лизингодателей вернуть самолеты по необъективным условиям, Россия сохранила воздушный парк и продолжит выполнять полеты.

https://ria.ru/20241014/samolet-1977873579.html

россия

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россия, виталий савельев, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), ту-214