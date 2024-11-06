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Лавров прибыл в Астану - РИА Новости, 06.11.2024
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21:02 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/lavrov-1982311439.html
Лавров прибыл в Астану
Лавров прибыл в Астану - РИА Новости, 06.11.2024
Лавров прибыл в Астану
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:02
2024-11-06T21:02
россия
казахстан
владимир путин
сергей лавров
мурат нуртлеу
одкб
евразийский экономический союз
снг
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что на переговорах министры затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956966.html
россия
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россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ
Лавров прибыл в Астану

Лавров прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с главой МИД Нуртлеу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ожидается, что на переговорах министры затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций
5 ноября, 15:34
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинСергей ЛавровМурат НуртлеуОДКБЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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