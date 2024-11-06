https://ria.ru/20241106/lavrov-1982311439.html
Лавров прибыл в Астану
Лавров прибыл в Астану - РИА Новости, 06.11.2024
Лавров прибыл в Астану
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:02
2024-11-06T21:02
2024-11-06T21:02
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что на переговорах министры затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ