https://ria.ru/20241106/lavrov-1982311439.html

Лавров прибыл в Астану

Лавров прибыл в Астану - РИА Новости, 06.11.2024

Лавров прибыл в Астану

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T21:02

2024-11-06T21:02

2024-11-06T21:02

россия

казахстан

владимир путин

сергей лавров

мурат нуртлеу

одкб

евразийский экономический союз

снг

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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что на переговорах министры затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981956966.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг