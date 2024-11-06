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Лавров назвал регионализацию мировой жизни оздоровляющим процессом - РИА Новости, 06.11.2024
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16:45 06.11.2024 (обновлено: 16:51 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/lavrov-1982248001.html
Лавров назвал регионализацию мировой жизни оздоровляющим процессом
Лавров назвал регионализацию мировой жизни оздоровляющим процессом - РИА Новости, 06.11.2024
Лавров назвал регионализацию мировой жизни оздоровляющим процессом
Регионализация мировых процессов, произошедшая за счет агрессивной реакции Запада на независимую политику России и других стран, - это "оздоровляющий процесс",... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:45
2024-11-06T16:51
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Регионализация мировых процессов, произошедшая за счет агрессивной реакции Запада на независимую политику России и других стран, - это "оздоровляющий процесс", который будет иметь позитивный эффект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Именно Запад своей реакцией на независимую политику России и других государств, своей реакцией, которая вылилась в абсолютно незаконные агрессивные экономические санкции, фрагментировал ту систему глобализации, которая по его лекалам создавалась, и стимулировал процессы регионализации мировой жизни" , - сказал он журналистам по итогам сессии на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Это оздоровляющий процесс, он будет иметь позитивный эффект, поскольку будет обеспечивать ту самую многополярность, о которой сейчас все больше и больше говорят и которую Россия, КНР, члены БРИКС, других объединений с нашим участием активно продвигают на международной арене. Когда не будет гегемона, когда будет несколько центров мирового развития и их действия будут гармонизироваться естественным образом через контакты друг с другом", - подчеркнул министр. При этом, указал Лавров, никто не собирается разрушать существующие институты, такие как МВФ, Всемирный банк, ВТО. "Там накопилось очень много несправедливости, поэтому мировое большинство выступает за то чтобы они обрели равноправный характер, Запад этому противится", - отметил российским министр. Однако все больше региональных организаций Глобального Юга и Востока задумываются над тем, чтобы иметь альтернативы, которые будут защищены от вмешательства извне, указал он. Это касается и платежных платформ, и логистических маршрутов, транспортных договоренностей добавил министр. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое проходит с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981963566.html
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цены на нефть, россия, китай, восток, сергей лавров, брикс, мвф, всемирный банк
Цены на нефть, Россия, Китай, Восток, Сергей Лавров, БРИКС, МВФ, Всемирный банк
Лавров назвал регионализацию мировой жизни оздоровляющим процессом

Лавров заявил, что регионализация мировой жизни будет иметь позитивный эффект

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Регионализация мировых процессов, произошедшая за счет агрессивной реакции Запада на независимую политику России и других стран, - это "оздоровляющий процесс", который будет иметь позитивный эффект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Именно Запад своей реакцией на независимую политику России и других государств, своей реакцией, которая вылилась в абсолютно незаконные агрессивные экономические санкции, фрагментировал ту систему глобализации, которая по его лекалам создавалась, и стимулировал процессы регионализации мировой жизни" , - сказал он журналистам по итогам сессии на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
5 ноября, 16:01
«
"Это оздоровляющий процесс, он будет иметь позитивный эффект, поскольку будет обеспечивать ту самую многополярность, о которой сейчас все больше и больше говорят и которую Россия, КНР, члены БРИКС, других объединений с нашим участием активно продвигают на международной арене. Когда не будет гегемона, когда будет несколько центров мирового развития и их действия будут гармонизироваться естественным образом через контакты друг с другом", - подчеркнул министр.
При этом, указал Лавров, никто не собирается разрушать существующие институты, такие как МВФ, Всемирный банк, ВТО.
"Там накопилось очень много несправедливости, поэтому мировое большинство выступает за то чтобы они обрели равноправный характер, Запад этому противится", - отметил российским министр.
Однако все больше региональных организаций Глобального Юга и Востока задумываются над тем, чтобы иметь альтернативы, которые будут защищены от вмешательства извне, указал он. Это касается и платежных платформ, и логистических маршрутов, транспортных договоренностей добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций
5 ноября, 15:34
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое проходит с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Лавров пообещал работать над решением палестинской проблемы
5 ноября, 16:00
 
Цены на нефтьРоссияКитайВостокСергей ЛавровБРИКСМВФВсемирный банк
 
 
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