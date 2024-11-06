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На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль" - РИА Новости, 06.11.2024
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23:50 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kuba-1982324792.html
На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль"
На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль" - РИА Новости, 06.11.2024
На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль"
Национальная электросистема Кубы полностью отключена из-за сильного ветра от урагана "Рафаэль", сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:50
2024-11-06T23:50
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Национальная электросистема Кубы полностью отключена из-за сильного ветра от урагана "Рафаэль", сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica. "Сильный ветер, вызванный очень сильным ураганом "Рафаэль", привел к отключению национальной электрической системы. Применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств", - говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Х. Ранее энергетики предупредили жителей Кубы, что при достижении скорости ветра 60 километров в час системы распределения энергии будут отключены контролируемым образом во избежание инцидентов и поломок. Министерство транспорта Кубы в полночь на 36 часов приостановило в связи с приближением урагана работу аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работу железной дороги и части морских перевозок. Атлантический циклон "Рафаэль" в настоящий момент находится у западного карибского побережья Кубы и является ураганом третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщил кубинский институт метеорологии. Устойчивая скорость ветра в циклоне достигает 185 километров в час. Российская дипмиссия в Гаване уже предупредила туристов о приближении циклона, который пройдет через запад страны и угрожает сильными осадками и подтоплениями. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20241106/rafael-1982300492.html
https://ria.ru/20241031/kuba-1981025807.html
https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html
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в мире, куба, гавана, варадеро
В мире, Куба, Гавана, Варадеро
На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль"

Энергосистему на Кубе полностью отключили из-за ветра и урагана "Рафаэль"

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНабережная кубинского города
Набережная кубинского города - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Набережная кубинского города. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Национальная электросистема Кубы полностью отключена из-за сильного ветра от урагана "Рафаэль", сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica.
"Сильный ветер, вызванный очень сильным ураганом "Рафаэль", привел к отключению национальной электрической системы. Применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств", - говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Х.
Ураган Рафаэль. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Надвигающийся на Кубу ураган "Рафаэль" усилился до второй категории
Вчера, 19:36
Ранее энергетики предупредили жителей Кубы, что при достижении скорости ветра 60 километров в час системы распределения энергии будут отключены контролируемым образом во избежание инцидентов и поломок.
Министерство транспорта Кубы в полночь на 36 часов приостановило в связи с приближением урагана работу аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работу железной дороги и части морских перевозок.
Молодые люди прячутся за дамбой во время прохождения урагана в Гаване - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек
31 октября, 01:13
Атлантический циклон "Рафаэль" в настоящий момент находится у западного карибского побережья Кубы и является ураганом третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщил кубинский институт метеорологии. Устойчивая скорость ветра в циклоне достигает 185 километров в час.
Российская дипмиссия в Гаване уже предупредила туристов о приближении циклона, который пройдет через запад страны и угрожает сильными осадками и подтоплениями.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Крокодил в одном из домов после урагана Милтон во Флориде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ
11 октября, 18:19
 
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