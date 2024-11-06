https://ria.ru/20241106/krishtul-1982316207.html

Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул

Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул - РИА Новости, 07.11.2024

Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул

Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-06T21:48

2024-11-06T21:48

2024-11-07T00:49

россия

москва

вгик

мосфильм

борис криштул

культура

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. В пресс-службе уточнили, что Криштулу было 83 года.Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно. В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК.Кинематографист работал директором на "Мосфильме" и студии "Юность" на картинах: "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, вгик, мосфильм, борис криштул