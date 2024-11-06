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Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул - РИА Новости, 07.11.2024
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Культура
 
21:48 06.11.2024 (обновлено: 00:49 07.11.2024)
https://ria.ru/20241106/krishtul-1982316207.html
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул - РИА Новости, 07.11.2024
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул
Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T21:48
2024-11-07T00:49
россия
москва
вгик
мосфильм
борис криштул
культура
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. В пресс-службе уточнили, что Криштулу было 83 года.Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно. В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК.Кинематографист работал директором на "Мосфильме" и студии "Юность" на картинах: "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других.
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россия, москва, вгик, мосфильм, борис криштул
Россия, Москва, ВГИК, Мосфильм, Борис Криштул , Культура
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул

Директор картины "Экипаж" Борис Криштул умер в возрасте 84 лет

© Фото : Союз кинематографистов РоссииБорис Криштул
Борис Криштул - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Союз кинематографистов России
Борис Криштул. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте.
В пресс-службе уточнили, что Криштулу было 83 года.
Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно. В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК.
Кинематографист работал директором на "Мосфильме" и студии "Юность" на картинах: "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других.
 
КультураРоссияМоскваВГИКМосфильмБорис Криштул
 
 
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