https://ria.ru/20241106/krishtul-1982316207.html
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул - РИА Новости, 07.11.2024
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул
Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T21:48
2024-11-06T21:48
2024-11-07T00:49
россия
москва
вгик
мосфильм
борис криштул
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982315020_0:215:720:620_1920x0_80_0_0_58a211e5459ab97fe28629517cff4067.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов на своем сайте. В пресс-службе уточнили, что Криштулу было 83 года.Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно. В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК.Кинематографист работал директором на "Мосфильме" и студии "Юность" на картинах: "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982315020_0:147:720:687_1920x0_80_0_0_e8e667909d4338b59a7ba74a471d792a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вгик, мосфильм, борис криштул
Россия, Москва, ВГИК, Мосфильм, Борис Криштул , Культура
Умер директор фильма "Экипаж" Борис Криштул
Директор картины "Экипаж" Борис Криштул умер в возрасте 84 лет
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Директор фильма "Экипаж", заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер в возрасте 84 лет, сообщил
Союз кинематографистов на своем сайте.
В пресс-службе уточнили, что Криштулу было 83 года.
Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно. В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК.
Кинематографист работал директором на "Мосфильме" и студии "Юность" на картинах: "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других.