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Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций - РИА Новости, 06.11.2024
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12:07 06.11.2024 (обновлено: 12:18 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html
Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций
Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций - РИА Новости, 06.11.2024
Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций
Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:07
2024-11-06T12:18
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон Силуанов."Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую", - сказал Силуанов, выступая с лекцией "Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития" в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он напомнил, что майнинг и использование криптовалют в России легализовано. "Но для чего мы используем эту криптовалюту? Для внешних расчетов прежде всего", - заявил он, пояснив, что это позволяет экспортерам и импортерам обходить санкционные ограничения."В нынешних условиях это оправдано. Поэтому как средство для инвестирования - точно не надо, сегодня есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов - это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать", - сказал он.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов посоветовал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций

Силуанов: криптовалюты подходят для внешних расчетов, но не для инвестиций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую", - сказал Силуанов, выступая с лекцией "Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития" в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
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Он напомнил, что майнинг и использование криптовалют в России легализовано. "Но для чего мы используем эту криптовалюту? Для внешних расчетов прежде всего", - заявил он, пояснив, что это позволяет экспортерам и импортерам обходить санкционные ограничения.
"В нынешних условиях это оправдано. Поэтому как средство для инвестирования - точно не надо, сегодня есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов - это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать", - сказал он.
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