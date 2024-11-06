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Пескова спросили о реакции Путина на итоги выборов в США
Пескова спросили о реакции Путина на итоги выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024
Пескова спросили о реакции Путина на итоги выборов в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему нечего сказать о первой реакции президента РФ Владимира Путина на выборы президента США, в Кремле... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:18
2024-11-06T13:18
2024-11-06T13:18
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему нечего сказать о первой реакции президента РФ Владимира Путина на выборы президента США, в Кремле констатируют и принимают во внимание данные из Вашингтона. "Реакция президента, ну, ничего не могу сказать. Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона", - ответил Песков на вопрос о первой реакции Путина на ход выборов президента США.
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россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, В мире
Пескова спросили о реакции Путина на итоги выборов в США
Песков заявил, что ему нечего сказать о первой реакции Путина на победу Трампа
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему нечего сказать о первой реакции президента РФ Владимира Путина на выборы президента США, в Кремле констатируют и принимают во внимание данные из Вашингтона.
"Реакция президента, ну, ничего не могу сказать. Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона", - ответил Песков на вопрос о первой реакции Путина на ход выборов президента США.