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В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 06.11.2024
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ
Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:18
2024-11-06T15:18
2024-11-06T15:32
москва
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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корь
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве."Шестое ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что в адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе, в том числе об организации экстренной вакцинации контактных лиц, а также о запрете заселения новых лиц в общежитие и ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, корь, здоровье - общество
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Корь, Здоровье - Общество
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ
Роспотребнадзор в Москве начал расследование из-за случая кори у студента МГУ