https://ria.ru/20241106/kor-1982214086.html

В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ

В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 06.11.2024

В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ

Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:18

2024-11-06T15:18

2024-11-06T15:32

москва

мгу имени м. в. ломоносова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

корь

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве."Шестое ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что в адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе, в том числе об организации экстренной вакцинации контактных лиц, а также о запрете заселения новых лиц в общежитие и ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.

https://ria.ru/20241022/kor-1979291252.html

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москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, корь, здоровье - общество