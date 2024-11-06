Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 06.11.2024 (обновлено: 15:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kor-1982214086.html
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 06.11.2024
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ
Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:18
2024-11-06T15:32
москва
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
корь
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве."Шестое ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что в адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе, в том числе об организации экстренной вакцинации контактных лиц, а также о запрете заселения новых лиц в общежитие и ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20241022/kor-1979291252.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c964a1dc37484628a269408f20b3b519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, корь, здоровье - общество
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Корь, Здоровье - Общество
В Москве начали расследование из-за случая кори у студента МГУ

Роспотребнадзор в Москве начал расследование из-за случая кори у студента МГУ

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическое расследование незамедлительно начали в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.
"Шестое ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе, в том числе об организации экстренной вакцинации контактных лиц, а также о запрете заселения новых лиц в общежитие и ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
Корь: симптомы, осложнения и профилактика
В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы
22 октября, 12:36
 
МоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКорьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала