В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета
В ГД внесут проект о запрете тратить на концерты более 1 млн рублей из бюджета
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
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"В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что согласно основным направлениям бюджетной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов РФ в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Таким образом, нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта.
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"Так, например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN). Выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 миллиона рублей", - добавляет автор.
Ряд регионов после критики о чрезмерных затратах на проведение музыкальных мероприятий отменили дорогостоящие концерты. Например, в сентябре 2024 был отменен концерт певца SHAMAN за 15 миллионов рублей, уточняется в документе. -0-