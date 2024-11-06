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В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета - РИА Новости, 06.11.2024
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17:07 06.11.2024 (обновлено: 17:10 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kontserty-1982258317.html
В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета
В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета - РИА Новости, 06.11.2024
В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета
Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:07
2024-11-06T17:10
россия
владислав даванков
олег газманов
shaman (ярослав дронов)
госдума рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что согласно основным направлениям бюджетной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов РФ в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Таким образом, нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта. "Так, например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN). Выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 миллиона рублей", - добавляет автор. Ряд регионов после критики о чрезмерных затратах на проведение музыкальных мероприятий отменили дорогостоящие концерты. Например, в сентябре 2024 был отменен концерт певца SHAMAN за 15 миллионов рублей, уточняется в документе. -0-
https://ria.ru/20241030/gonorar-1980815532.html
https://ria.ru/20240827/gosduma-1968810133.html
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россия, владислав даванков, олег газманов, shaman (ярослав дронов) , госдума рф
Россия, Владислав Даванков, Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Госдума РФ
В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета

В ГД внесут проект о запрете тратить на концерты более 1 млн рублей из бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней отмечается, что согласно основным направлениям бюджетной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов РФ в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Таким образом, нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта.
«
"Так, например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN). Выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 миллиона рублей", - добавляет автор.
Ряд регионов после критики о чрезмерных затратах на проведение музыкальных мероприятий отменили дорогостоящие концерты. Например, в сентябре 2024 был отменен концерт певца SHAMAN за 15 миллионов рублей, уточняется в документе. -0-
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