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Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду - РИА Новости, 06.11.2024
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17:17 06.11.2024 (обновлено: 18:17 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html
Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду
Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду - РИА Новости, 06.11.2024
Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду
Участнице мировых конкурсов красоты грозит уголовное преследование по делу о контрабанде драгоценностей на 12 миллионов рублей, которые у нее обнаружили в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:17
2024-11-06T18:17
происшествия
франция
ницца
стамбул
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Участнице мировых конкурсов красоты грозит уголовное преследование по делу о контрабанде драгоценностей на 12 миллионов рублей, которые у нее обнаружили в аэропорту Внуково, сообщила Федеральная таможенная служба. "Ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 миллионов рублей обнаружили внуковские таможенники у россиянки, прибывшей из Ниццы (Франция) транзитом через Стамбул. Нарушительницей оказалась молодая женщина, участница мировых конкурсов красоты", — отметили в ведомстве. Девушка проследовала через "зеленый коридор" для пассажиров VIP-зала. Инспектор обратил внимание на ювелирные украшения на ней. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier и пояснила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи. Таможенники передали предметы на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Они предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241101/vladivostok-1981282535.html
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происшествия, франция, ницца, стамбул, россия, внуково (аэропорт)
Происшествия, Франция, Ницца, Стамбул, Россия, Внуково (аэропорт)
Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду

Во Внуково задержали участницу мировых конкурсов красоты по делу о контрабанде

© Фото : ФТС России/TelegramЮвелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей, обнаруженные таможенниками у россиянки, прибывшей из Ниццы транзитом через Стамбул
Ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей, обнаруженные таможенниками у россиянки, прибывшей из Ниццы транзитом через Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей, обнаруженные таможенниками у россиянки, прибывшей из Ниццы транзитом через Стамбул
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Участнице мировых конкурсов красоты грозит уголовное преследование по делу о контрабанде драгоценностей на 12 миллионов рублей, которые у нее обнаружили в аэропорту Внуково, сообщила Федеральная таможенная служба.
"Ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 миллионов рублей обнаружили внуковские таможенники у россиянки, прибывшей из Ниццы (Франция) транзитом через Стамбул. Нарушительницей оказалась молодая женщина, участница мировых конкурсов красоты", — отметили в ведомстве.
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Девушка проследовала через "зеленый коридор" для пассажиров VIP-зала. Инспектор обратил внимание на ювелирные украшения на ней. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier и пояснила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи.
Таможенники передали предметы на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Они предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
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