Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 06.11.2024 (обновлено: 11:07 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/konets-1982066460.html
На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа
На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:47
2024-11-06T11:07
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков."В любой такой сделке &lt;…&gt; Владимир Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения &lt;…&gt; полуострова Крым и региона Донбасc &lt;…&gt; или получить репарации за огромный ущерб, нанесенный его стране", — сказал изданию Тим Уилласи-Уилси, старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований.По мнению аналитиков, Трамп также может объявить о блокировке финансовой помощи Киеву, чтобы "принудительно" остановить войну."Немедленное прекращение Трампом финансирования Украины было бы экстремальным сценарием, однако это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая, что политик известен своей непредсказуемостью", — приводится в статье мнение экономистов Berenberg Bank. При этом эксперты сходятся во мнении, что Украину ждет неопределенное будущее на фоне ослабления поддержки Запада и ослабления финансирования, а Трамп в случае победы может позвонить Владимиру Путину уже на следующий день после выборов."Предстоящие президентские выборы в США представляют собой точку максимальной опасности. Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит президенту России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок породит ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", — заявил Тим Уилласи-Уилси.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981967142.html
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа

CNBC: победа Трампа ознаменует для Украины конец финансирования

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«
"В любой такой сделке <…> Владимир Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения <…> полуострова Крым и региона Донбасc <…> или получить репарации за огромный ущерб, нанесенный его стране", — сказал изданию Тим Уилласи-Уилси, старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада
5 ноября, 16:23
По мнению аналитиков, Трамп также может объявить о блокировке финансовой помощи Киеву, чтобы "принудительно" остановить войну.
"Немедленное прекращение Трампом финансирования Украины было бы экстремальным сценарием, однако это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая, что политик известен своей непредсказуемостью", — приводится в статье мнение экономистов Berenberg Bank.
При этом эксперты сходятся во мнении, что Украину ждет неопределенное будущее на фоне ослабления поддержки Запада и ослабления финансирования, а Трамп в случае победы может позвонить Владимиру Путину уже на следующий день после выборов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Украине рассказали, на кого начал охоту Зеленский
5 ноября, 13:54
"Предстоящие президентские выборы в США представляют собой точку максимальной опасности. Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит президенту России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок породит ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", — заявил Тим Уилласи-Уилси.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала