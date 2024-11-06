На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа
CNBC: победа Трампа ознаменует для Украины конец финансирования
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.
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"В любой такой сделке <…> Владимир Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения <…> полуострова Крым и региона Донбасc <…> или получить репарации за огромный ущерб, нанесенный его стране", — сказал изданию Тим Уилласи-Уилси, старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований.
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По мнению аналитиков, Трамп также может объявить о блокировке финансовой помощи Киеву, чтобы "принудительно" остановить войну.
"Немедленное прекращение Трампом финансирования Украины было бы экстремальным сценарием, однако это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая, что политик известен своей непредсказуемостью", — приводится в статье мнение экономистов Berenberg Bank.
При этом эксперты сходятся во мнении, что Украину ждет неопределенное будущее на фоне ослабления поддержки Запада и ослабления финансирования, а Трамп в случае победы может позвонить Владимиру Путину уже на следующий день после выборов.
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"Предстоящие президентские выборы в США представляют собой точку максимальной опасности. Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит президенту России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок породит ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", — заявил Тим Уилласи-Уилси.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающий исход голосования — в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.