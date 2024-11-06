https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html
Инфекционист рассказал, как протекает вирус Коксаки
Инфекционист рассказал, как протекает вирус Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
Инфекционист рассказал, как протекает вирус Коксаки
Течение вируса Коксаки у некоторых может быть острым, с высокой температурой и ломотой в теле, однако в большинстве случаев прогноз на выздоровление... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:58
2024-11-06T12:58
2024-11-06T12:58
здоровье - общество
андрей поздняков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Течение вируса Коксаки у некоторых может быть острым, с высокой температурой и ломотой в теле, однако в большинстве случаев прогноз на выздоровление благоприятный, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО " Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. "Наиболее часто встречающаяся форма инфекции - это так называемая форма трехдневной лихорадки. В этой ситуации человек высоко температурит 3-4-5 дней, затем появляется сыпь на коже - экзантема, и человек, как правило, выздоравливает. Характерный симптом при данной форме при осмотре ротоглотки – это так называемые элементы герпетической ангины. Эта форма, наверное, самая безопасная из того, что есть", - сказал Поздняков. Он добавил, что не менее распространенная форма – серозные менингиты, когда у пациентов, чаще всего детей, на первые-вторые сутки от подъема температуры возникает выраженная головная боль, повторная рвота, светобоязнь и менингеальные признаки при осмотре. "На самом деле, несмотря на страшное название, энтеровирусный менингит протекает доброкачественно и заканчивается выздоровлением", - уточнил врач. Поздняков отметил, что взрослые люди адаптированы к энтеровирусам, к которым относится Коксаки. "У практически 70% взрослых людей антитела к основным энтеровирусам находятся в достаточно большом количестве. То есть мы все проделываем знакомство с этими вирусами в детстве", - сказал инфекционист. Он добавил, что зачастую энтеровирусная инфекция протекает малосимптомно.
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982181162.html
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182273.html
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здоровье - общество, андрей поздняков
Здоровье - Общество, Андрей Поздняков
Инфекционист рассказал, как протекает вирус Коксаки
Инфекционист: вирус Коксаки может протекать тяжело, но прогноз благоприятный
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Течение вируса Коксаки у некоторых может быть острым, с высокой температурой и ломотой в теле, однако в большинстве случаев прогноз на выздоровление благоприятный, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО " Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Наиболее часто встречающаяся форма инфекции - это так называемая форма трехдневной лихорадки. В этой ситуации человек высоко температурит 3-4-5 дней, затем появляется сыпь на коже - экзантема, и человек, как правило, выздоравливает. Характерный симптом при данной форме при осмотре ротоглотки – это так называемые элементы герпетической ангины. Эта форма, наверное, самая безопасная из того, что есть", - сказал Поздняков.
Он добавил, что не менее распространенная форма – серозные менингиты, когда у пациентов, чаще всего детей, на первые-вторые сутки от подъема температуры возникает выраженная головная боль, повторная рвота, светобоязнь и менингеальные признаки при осмотре.
"На самом деле, несмотря на страшное название, энтеровирусный менингит протекает доброкачественно и заканчивается выздоровлением", - уточнил врач.
Поздняков отметил, что взрослые люди адаптированы к энтеровирусам, к которым относится Коксаки. "У практически 70% взрослых людей антитела к основным энтеровирусам находятся в достаточно большом количестве. То есть мы все проделываем знакомство с этими вирусами в детстве", - сказал инфекционист. Он добавил, что зачастую энтеровирусная инфекция протекает малосимптомно.