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Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
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12:55 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982181162.html
Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки
Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки
Групповых вспышек вируса Коксаки в образовательных учреждениях Владимирской области нет, а единичные случаи, выявляемые в регионе, типичной формы, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:55
2024-11-06T12:55
здоровье - общество
владимирская область
россия
владимир
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Групповых вспышек вируса Коксаки в образовательных учреждениях Владимирской области нет, а единичные случаи, выявляемые в регионе, типичной формы, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В частности, речь идет о Владимирской области. Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на родителей детей одного из садиков во Владимире сообщал, что с вирусом в группу привели ребёнка, после чего трёхлетки начали болеть по очереди, итого заразились больше 20 детей. "Групповых вспышек… в детских организованных коллективах, то есть в образовательных учреждениях, на вчерашнюю дату, сегодняшнюю дату не регистрируется", - ответили в региональном управлении Роспотребнадзора на вопрос о выявлении случаев вируса Коксаки. Собеседница агентства уточнила, что в целом среди случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявлялся в том числе и Коксаки, но все они "типичной формы", "это не новшество этого эпидсезона".
https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982180607.html
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здоровье - общество, владимирская область, россия, владимир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Владимирская область, Россия, Владимир, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки

Роспотребнадзор: групповых вспышек вируса Коксаки во Владимирской области нет

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Групповых вспышек вируса Коксаки в образовательных учреждениях Владимирской области нет, а единичные случаи, выявляемые в регионе, типичной формы, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона.
По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В частности, речь идет о Владимирской области. Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на родителей детей одного из садиков во Владимире сообщал, что с вирусом в группу привели ребёнка, после чего трёхлетки начали болеть по очереди, итого заразились больше 20 детей.
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"Групповых вспышек… в детских организованных коллективах, то есть в образовательных учреждениях, на вчерашнюю дату, сегодняшнюю дату не регистрируется", - ответили в региональном управлении Роспотребнадзора на вопрос о выявлении случаев вируса Коксаки.
Собеседница агентства уточнила, что в целом среди случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявлялся в том числе и Коксаки, но все они "типичной формы", "это не новшество этого эпидсезона".
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Здоровье - ОбществоВладимирская областьРоссияВладимирФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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