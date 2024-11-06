https://ria.ru/20241106/koksaki-1982181162.html

Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки

Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

Во Владимирской области не выявили групповых вспышек вируса Коксаки

Групповых вспышек вируса Коксаки в образовательных учреждениях Владимирской области нет, а единичные случаи, выявляемые в регионе, типичной формы, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:55

2024-11-06T12:55

2024-11-06T12:55

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владимирская область

россия

владимир

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Групповых вспышек вируса Коксаки в образовательных учреждениях Владимирской области нет, а единичные случаи, выявляемые в регионе, типичной формы, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В частности, речь идет о Владимирской области. Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на родителей детей одного из садиков во Владимире сообщал, что с вирусом в группу привели ребёнка, после чего трёхлетки начали болеть по очереди, итого заразились больше 20 детей. "Групповых вспышек… в детских организованных коллективах, то есть в образовательных учреждениях, на вчерашнюю дату, сегодняшнюю дату не регистрируется", - ответили в региональном управлении Роспотребнадзора на вопрос о выявлении случаев вируса Коксаки. Собеседница агентства уточнила, что в целом среди случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявлялся в том числе и Коксаки, но все они "типичной формы", "это не новшество этого эпидсезона".

https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982180607.html

https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html

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здоровье - общество, владимирская область, россия, владимир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)