В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
Полиция в Испании в контейнере с бананами обнаружила крупнейшую партию кокаина
© Servicio de Vigilancia AduaneraПолиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн
© Servicio de Vigilancia Aduanera
Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн
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МАДРИД, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов страны.
"Сотрудники национальной полиции и сотрудники службы таможенного надзора налогового агентства перехватили в порту Альхесираса контейнер с 13 062 килограммами кокаина, что является крупнейшей партией этого наркотика, перехваченной за всю историю наркоторговли в Испании, а также второй по величине (в одном контейнере - ред.) в Европе и одной из самых значительных в мире", - говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в рамках расследования было проведено пять обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте, один человек был задержан, еще двое, ответственных за компанию-импортера наркотиков, объявлены в розыск. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией Эквадора, откуда и завозился товар, уточнило ведомство.
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