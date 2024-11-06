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В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина - РИА Новости, 06.11.2024
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18:36 06.11.2024 (обновлено: 18:56 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kokain-1982289727.html
В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина - РИА Новости, 06.11.2024
В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн, говорится в распространенном в среду... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:36
2024-11-06T18:56
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МАДРИД, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов страны. "Сотрудники национальной полиции и сотрудники службы таможенного надзора налогового агентства перехватили в порту Альхесираса контейнер с 13 062 килограммами кокаина, что является крупнейшей партией этого наркотика, перехваченной за всю историю наркоторговли в Испании, а также второй по величине (в одном контейнере - ред.) в Европе и одной из самых значительных в мире", - говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в рамках расследования было проведено пять обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте, один человек был задержан, еще двое, ответственных за компанию-импортера наркотиков, объявлены в розыск. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией Эквадора, откуда и завозился товар, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20240913/narkotiki-1972613568.html
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в мире, испания, европа, мадрид
В мире, Испания, Европа, Мадрид
В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Полиция в Испании в контейнере с бананами обнаружила крупнейшую партию кокаина

© Servicio de Vigilancia AduaneraПолиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн
Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Servicio de Vigilancia Aduanera
Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн
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МАДРИД, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Испании нашла в контейнере с бананами самую крупную в истории королевства партию кокаина весом более 13 тонн, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов страны.
"Сотрудники национальной полиции и сотрудники службы таможенного надзора налогового агентства перехватили в порту Альхесираса контейнер с 13 062 килограммами кокаина, что является крупнейшей партией этого наркотика, перехваченной за всю историю наркоторговли в Испании, а также второй по величине (в одном контейнере - ред.) в Европе и одной из самых значительных в мире", - говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в рамках расследования было проведено пять обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте, один человек был задержан, еще двое, ответственных за компанию-импортера наркотиков, объявлены в розыск. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией Эквадора, откуда и завозился товар, уточнило ведомство.
Бананы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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13 сентября, 20:29
 
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