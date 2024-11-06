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Китай отреагировал на итоги выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024
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11:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kitaj-1982160230.html
Китай отреагировал на итоги выборов в США
Китай отреагировал на итоги выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024
Китай отреагировал на итоги выборов в США
Китай продолжит управлять отношениями с США на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:46
2024-11-06T11:46
в мире
сша
китай
мао нин
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Китай продолжит управлять отношениями с США на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Мао Нин. Она добавила, что "президентские выборы в США - это внутреннее дело США", а также что "Китай уважает выбор американского народа". Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.
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в мире, сша, китай, мао нин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Китай, Мао Нин, Выборы президента США — 2024
Китай отреагировал на итоги выборов в США

МИД: Китай продолжит управлять отношениями с США на основе взаимного уважения

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Китай продолжит управлять отношениями с США на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Мао Нин.
Она добавила, что "президентские выборы в США - это внутреннее дело США", а также что "Китай уважает выбор американского народа".
Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.
 
В миреСШАКитайМао НинВыборы президента США — 2024
 
 
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