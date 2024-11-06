https://ria.ru/20241106/kiev-1982187510.html

В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме

В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024

В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме

В Киеве наступят дни траура в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:22

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Киеве наступят дни траура в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Думаю, в Киеве сегодня наступят дни траура – ведь без американского спонсирования режим этого наркоклоуна не сумел бы продержаться и недели. Однако все рано или поздно заканчивается, и ни одна содержанка не может являться таковой вечно. Очень может быть, что получать западное спонсирование Киеву теперь будет гораздо труднее, чем при прежней американской администрации", - сообщил Хамитов. Он также отметил, что в отношениях между Россией и США, возможно, могут наступить и позитивные перемены. По словам парламентария, избрание Трампа для мировой политики может означать прекращение бесконечного спонсирования чужих военных конфликтов в ущерб интересам жителей США, и в первую очередь это касается киевского преступного режима, ведь "Трамп с самого начала провозгласил приоритет национальных американских интересов". "В каком-то смысле победа Трампа уникальна. Масштабы пропагандистской кампании, развернутой против него и его команды за последние месяцы, впечатляют. Такое ощущение, что на него обрушилась вся государственная машина Америки, пытаясь не допустить его повторного избрания", - подчеркнул Хамитов. В заключении депутат Госдумы добавил, что в любом случае Россия идет своим путем, и цели СВО будут достигнуты вне зависимости от того, кто будет президентом США. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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Варвара Скокшина

сша, киев, россия, дональд трамп, амир хамитов, госдума рф, выборы президента сша — 2024, в мире