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В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
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13:22 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kiev-1982187510.html
В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме
В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме
В Киеве наступят дни траура в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:22
2024-11-06T13:22
сша
киев
россия
дональд трамп
амир хамитов
госдума рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Киеве наступят дни траура в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Думаю, в Киеве сегодня наступят дни траура – ведь без американского спонсирования режим этого наркоклоуна не сумел бы продержаться и недели. Однако все рано или поздно заканчивается, и ни одна содержанка не может являться таковой вечно. Очень может быть, что получать западное спонсирование Киеву теперь будет гораздо труднее, чем при прежней американской администрации", - сообщил Хамитов. Он также отметил, что в отношениях между Россией и США, возможно, могут наступить и позитивные перемены. По словам парламентария, избрание Трампа для мировой политики может означать прекращение бесконечного спонсирования чужих военных конфликтов в ущерб интересам жителей США, и в первую очередь это касается киевского преступного режима, ведь "Трамп с самого начала провозгласил приоритет национальных американских интересов". "В каком-то смысле победа Трампа уникальна. Масштабы пропагандистской кампании, развернутой против него и его команды за последние месяцы, впечатляют. Такое ощущение, что на него обрушилась вся государственная машина Америки, пытаясь не допустить его повторного избрания", - подчеркнул Хамитов. В заключении депутат Госдумы добавил, что в любом случае Россия идет своим путем, и цели СВО будут достигнуты вне зависимости от того, кто будет президентом США. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, киев, россия, дональд трамп, амир хамитов, госдума рф, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Амир Хамитов, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024, В мире
В Киеве наступят дни траура из-за победы Трампа, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Хамитов: в Киеве наступят дни траура в связи с победой Трампа

© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Киеве наступят дни траура в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Думаю, в Киеве сегодня наступят дни траура – ведь без американского спонсирования режим этого наркоклоуна не сумел бы продержаться и недели. Однако все рано или поздно заканчивается, и ни одна содержанка не может являться таковой вечно. Очень может быть, что получать западное спонсирование Киеву теперь будет гораздо труднее, чем при прежней американской администрации", - сообщил Хамитов.
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Он также отметил, что в отношениях между Россией и США, возможно, могут наступить и позитивные перемены. По словам парламентария, избрание Трампа для мировой политики может означать прекращение бесконечного спонсирования чужих военных конфликтов в ущерб интересам жителей США, и в первую очередь это касается киевского преступного режима, ведь "Трамп с самого начала провозгласил приоритет национальных американских интересов".
"В каком-то смысле победа Трампа уникальна. Масштабы пропагандистской кампании, развернутой против него и его команды за последние месяцы, впечатляют. Такое ощущение, что на него обрушилась вся государственная машина Америки, пытаясь не допустить его повторного избрания", - подчеркнул Хамитов.
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В заключении депутат Госдумы добавил, что в любом случае Россия идет своим путем, и цели СВО будут достигнуты вне зависимости от того, кто будет президентом США.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
СШАКиевРоссияДональд ТрампАмир ХамитовГосдума РФВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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