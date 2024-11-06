https://ria.ru/20241106/kiev-1982160376.html

Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме

Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024

Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевский режим вынашивает планы по захвату Запорожской АЭС, чтобы... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:46

2024-11-06T11:46

2024-11-06T11:46

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энергодар

михаил шеремет

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запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевский режим вынашивает планы по захвату Запорожской АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. "Режиму Зеленского нужна Запорожская АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир и, прежде всего, Россию и западные страны, выманивая у последних еще больше денег и оружия. Захвативших власть на Украине нужно признать ядерными террористами и ввести против них санкции", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти видят Запорожскую АЭС исключительно военным объектом, поэтому только Россия способна защитить атомную станцию от ядерной угрозы, исходящей от режима Зеленского. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241105/aes-1981917757.html

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днепр (город)

энергодар

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в мире, россия, днепр (город), энергодар, михаил шеремет, игорь кириллов, запорожская аэс