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Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
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11:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kiev-1982160376.html
Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме
Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевский режим вынашивает планы по захвату Запорожской АЭС, чтобы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:46
2024-11-06T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевский режим вынашивает планы по захвату Запорожской АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. "Режиму Зеленского нужна Запорожская АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир и, прежде всего, Россию и западные страны, выманивая у последних еще больше денег и оружия. Захвативших власть на Украине нужно признать ядерными террористами и ввести против них санкции", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти видят Запорожскую АЭС исключительно военным объектом, поэтому только Россия способна защитить атомную станцию от ядерной угрозы, исходящей от режима Зеленского. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241105/aes-1981917757.html
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, михаил шеремет, игорь кириллов, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Михаил Шеремет, Игорь Кириллов, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС нужна Киеву для шантажа, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы: Киев хочет захватить ЗАЭС, чтобы шантажировать весь мир

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевский режим вынашивает планы по захвату Запорожской АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС.
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Минобороны раскрыло детали плана Киева по захвату Курской АЭС
5 ноября, 13:23
"Режиму Зеленского нужна Запорожская АЭС, чтобы шантажировать ею весь мир и, прежде всего, Россию и западные страны, выманивая у последних еще больше денег и оружия. Захвативших власть на Украине нужно признать ядерными террористами и ввести против них санкции", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевские власти видят Запорожскую АЭС исключительно военным объектом, поэтому только Россия способна защитить атомную станцию от ядерной угрозы, исходящей от режима Зеленского.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 11:23
 
В миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарМихаил ШереметИгорь КирилловЗапорожская АЭС
 
 
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