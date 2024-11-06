https://ria.ru/20241106/khimki-1982140124.html

Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир

Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир - РИА Новости, 06.11.2024

Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:44

2024-11-06T10:44

2024-11-06T10:44

химки (городской округ в московской области)

жилье

дети-сироты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_85a2a0c6262995203442a59bababe46e.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации Химок. Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. "Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей", — цитирует пресс-служба Волошина. Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Воробьевым, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.

https://ria.ru/20241030/khimki-1980956742.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), жилье, дети-сироты