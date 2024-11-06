https://ria.ru/20241106/khimki-1982140124.html
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир - РИА Новости, 06.11.2024
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:44
2024-11-06T10:44
2024-11-06T10:44
химки (городской округ в московской области)
жилье
дети-сироты
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации Химок. Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. "Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей", — цитирует пресс-служба Волошина. Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Воробьевым, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.
https://ria.ru/20241030/khimki-1980956742.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), жилье, дети-сироты
Химки (городской округ в Московской области), Жилье, дети-сироты
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации Химок.
Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
"Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей", — цитирует пресс-служба Волошина.
Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Воробьевым
, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения.
За девять лет реализации государственной программы "Жилище" обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.