Рейтинг@Mail.ru
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/khimki-1982140124.html
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир - РИА Новости, 06.11.2024
Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:44
2024-11-06T10:44
химки (городской округ в московской области)
жилье
дети-сироты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_85a2a0c6262995203442a59bababe46e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации Химок. Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. "Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей", — цитирует пресс-служба Волошина. Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Воробьевым, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.
https://ria.ru/20241030/khimki-1980956742.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_2a45478e820ea17bab74181113f82456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), жилье, дети-сироты
Химки (городской округ в Московской области), Жилье, дети-сироты

Детям-сиротам из Химок вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации Химок.
Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
"Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей", — цитирует пресс-служба Волошина.
Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Воробьевым, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения.
За девять лет реализации государственной программы "Жилище" обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.
Штаб по вопросам отопления прошел в Химках - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Штаб по вопросам отопления прошел в Химках
30 октября, 16:52
 
Химки (городской округ в Московской области)Жильедети-сироты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала