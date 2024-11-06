https://ria.ru/20241106/kharris-1982321256.html

В штабе Трампа рассказали о звонке Харрис

В штабе Трампа рассказали о звонке Харрис - РИА Новости, 06.11.2024

В штабе Трампа рассказали о звонке Харрис

Вице-президент США Камала Харрис в телефонном разговоре в среду поздравила Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, сообщили в его штабе. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:57

2024-11-06T22:57

2024-11-06T22:57

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в телефонном разговоре в среду поздравила Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, сообщили в его штабе. "Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис говорили сегодня по телефону, она поздравила его с исторической победой", - сообщил директор по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг. Он добавил, что Трамп и Харрис в ходе состоявшегося разговора указали на "важность объединения страны". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024