В штабе Трампа рассказали о звонке Харрис
Вице-президент США Камала Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в телефонном разговоре в среду поздравила Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, сообщили в его штабе.
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"Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис говорили сегодня по телефону, она поздравила его с исторической победой", - сообщил директор по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг.
Он добавил, что Трамп и Харрис в ходе состоявшегося разговора указали на "важность объединения страны".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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