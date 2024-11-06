Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
AP: Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис.
"Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - говорится в сообщении агентства.
По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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