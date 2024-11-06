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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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21:46 06.11.2024 (обновлено: 21:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982316060.html
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:46
2024-11-06T21:53
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
сша
в мире
флорида
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис."Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - говорится в сообщении агентства.По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html
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выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, сша, в мире, флорида
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, В мире, Флорида
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

AP: Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис.
"Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - говорится в сообщении агентства.
По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Американский автопилот дальше не летит
Вчера, 08:00
 
Выборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд ТрампСШАВ миреФлорида
 
 
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