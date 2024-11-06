https://ria.ru/20241106/kharris-1982304161.html
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:02
2024-11-06T20:02
2024-11-06T20:09
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла выборы, следует из расписания Белого дома, которое есть в распоряжении РИА Новости."Вице-президент будет находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, где у нее пройдут брифинги и внутренние встречи с персоналом. Эти встречи будут закрытыми для прессы ... В 16:00 по восточному времени вице-президент выступит с речью в Говардском университете", - говорится в расписании.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и Белому дому сообщил, что вице-президент готовится позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на президентских выборах. Согласно информации от двух помощников Харрис, она планирует позвонить Трампу и затем выступить с публичной речью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками
Расписание Белого дома: Харрис в 00:00 мск выступит перед своими сторонниками