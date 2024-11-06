Рейтинг@Mail.ru
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 06.11.2024 (обновлено: 20:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982304161.html
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:02
2024-11-06T20:09
выборы президента сша — 2024
камала харрис
сша
выборы президента венесуэлы — 2024
в мире
колумбия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_4f360c5495a1b32eec011321a214997a.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла выборы, следует из расписания Белого дома, которое есть в распоряжении РИА Новости."Вице-президент будет находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, где у нее пройдут брифинги и внутренние встречи с персоналом. Эти встречи будут закрытыми для прессы ... В 16:00 по восточному времени вице-президент выступит с речью в Говардском университете", - говорится в расписании.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и Белому дому сообщил, что вице-президент готовится позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на президентских выборах. Согласно информации от двух помощников Харрис, она планирует позвонить Трампу и затем выступить с публичной речью.
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_843fef8575c20c30b300c2622ce4b58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, выборы президента венесуэлы — 2024, в мире, колумбия, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США, Выборы президента Венесуэлы — 2024, В мире, Колумбия, Дональд Трамп
Харрис в полночь выступит перед своими сторонниками

Расписание Белого дома: Харрис в 00:00 мск выступит перед своими сторонниками

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла выборы, следует из расписания Белого дома, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Вице-президент будет находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, где у нее пройдут брифинги и внутренние встречи с персоналом. Эти встречи будут закрытыми для прессы ... В 16:00 по восточному времени вице-президент выступит с речью в Говардском университете", - говорится в расписании.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и Белому дому сообщил, что вице-президент готовится позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на президентских выборах. Согласно информации от двух помощников Харрис, она планирует позвонить Трампу и затем выступить с публичной речью.
 
Выборы президента США — 2024Камала ХаррисСШАВыборы президента Венесуэлы — 2024В миреКолумбияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала