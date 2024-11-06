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Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
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17:01 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kharris-1982256171.html
Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис
Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис
Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку на президентских выборах в США с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:01
2024-11-06T17:01
в мире
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
владимир джаралла
выборы президента сша — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку на президентских выборах в США с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "Администрация Байдена и Харрис категорически отрицала возможность диалога с Россией, что привело их к трагическому политическому тупику. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку с Харрис на выборах", - сказал Джаралла. При этом, по его мнению, с приходом Трампа к власти диалог между США и Россией может быть возобновлен. "Важно помнить, что многое определит окружение, которое Трамп назначит на ключевые должности. Именно их поведение отразилось в значительной степени на неспособности Трампа достичь прорыва в отношениях с Россией в первый период его правления", - считает Джаралла. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир джаралла, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Джаралла, Выборы президента США — 2024
Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис

Эксперт: русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку с Харрис

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку на президентских выборах в США с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
"Администрация Байдена и Харрис категорически отрицала возможность диалога с Россией, что привело их к трагическому политическому тупику. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку с Харрис на выборах", - сказал Джаралла.
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Вчера, 15:27
При этом, по его мнению, с приходом Трампа к власти диалог между США и Россией может быть возобновлен.
"Важно помнить, что многое определит окружение, которое Трамп назначит на ключевые должности. Именно их поведение отразилось в значительной степени на неспособности Трампа достичь прорыва в отношениях с Россией в первый период его правления", - считает Джаралла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ
Вчера, 16:59
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ДжараллаВыборы президента США — 2024
 
 
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