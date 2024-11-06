https://ria.ru/20241106/kharris-1982256171.html

Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис

Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис

Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку на президентских выборах в США с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:01

2024-11-06T17:01

2024-11-06T17:01

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владимир джаралла

выборы президента сша — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку на президентских выборах в США с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "Администрация Байдена и Харрис категорически отрицала возможность диалога с Россией, что привело их к трагическому политическому тупику. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку с Харрис на выборах", - сказал Джаралла. При этом, по его мнению, с приходом Трампа к власти диалог между США и Россией может быть возобновлен. "Важно помнить, что многое определит окружение, которое Трамп назначит на ключевые должности. Именно их поведение отразилось в значительной степени на неспособности Трампа достичь прорыва в отношениях с Россией в первый период его правления", - считает Джаралла. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир джаралла, выборы президента сша — 2024