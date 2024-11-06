https://ria.ru/20241106/kharris-1982255463.html

Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ

Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ

Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:59

2024-11-06T16:59

2024-11-06T16:59

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вашингтон (штат)

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камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к команде Харрис. "Пожалуйста, дайте штабу Харрис время, чтобы они определили свои сильные и слабые стороны", - приводит телеканал слова собеседника. Как пишет телеканал, близкие к Харрис люди призывают дать ее штабу время для того, чтобы в команде могли обдумать "огромное поражение". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024