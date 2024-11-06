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Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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16:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kharris-1982255463.html
Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ
Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ
Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:59
2024-11-06T16:59
в мире
сша
вашингтон (штат)
флорида
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к команде Харрис. "Пожалуйста, дайте штабу Харрис время, чтобы они определили свои сильные и слабые стороны", - приводит телеканал слова собеседника. Как пишет телеканал, близкие к Харрис люди призывают дать ее штабу время для того, чтобы в команде могли обдумать "огромное поражение". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ

CNN: предвыборному штабу Харрис нужно время, чтобы определить слабые стороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к команде Харрис.
"Пожалуйста, дайте штабу Харрис время, чтобы они определили свои сильные и слабые стороны", - приводит телеканал слова собеседника.
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Как пишет телеканал, близкие к Харрис люди призывают дать ее штабу время для того, чтобы в команде могли обдумать "огромное поражение".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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