Штабу Харрис нужно время, чтобы определить свои слабые стороны, пишут СМИ
CNN: предвыборному штабу Харрис нужно время, чтобы определить слабые стороны
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборному штабу вице-президента США Камалы Харрис требуется время, чтобы определить сильные и слабые стороны прошедшей кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к команде Харрис.
"Пожалуйста, дайте штабу Харрис время, чтобы они определили свои сильные и слабые стороны", - приводит телеканал слова собеседника.
Как пишет телеканал, близкие к Харрис люди призывают дать ее штабу время для того, чтобы в команде могли обдумать "огромное поражение".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.