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С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев - РИА Новости, 06.11.2024
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10:57 06.11.2024 (обновлено: 11:08 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982147570.html
С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев
С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев - РИА Новости, 06.11.2024
С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X заявил, что с кандидатом в президенты США от демократов вице-президентом Камалой Харрис... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:57
2024-11-06T11:08
сша
камала харрис
дмитрий медведев
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X заявил, что с кандидатом в президенты США от демократов вице-президентом Камалой Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты."С Камалой покончено... Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты", - написал Медведев.По прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Трамп может стать первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем вновь принял участие в выборах и одержал победу. В 19 веке это удалось 22-му и 24-му президенту Гроверу Кливленду.Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
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сша, камала харрис, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Дмитрий Медведев, Выборы президента США — 2024, В мире
С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев

Медведев: с Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты

© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X заявил, что с кандидатом в президенты США от демократов вице-президентом Камалой Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты.
"С Камалой покончено... Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты", - написал Медведев.
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2 ноября, 16:49
По прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Трамп может стать первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем вновь принял участие в выборах и одержал победу. В 19 веке это удалось 22-му и 24-му президенту Гроверу Кливленду.
Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
 
СШАКамала ХаррисДмитрий МедведевВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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