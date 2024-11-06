С кандидатом в президенты США Харрис покончено, заявил Медведев
Медведев: с Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты
© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X заявил, что с кандидатом в президенты США от демократов вице-президентом Камалой Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты.
"С Камалой покончено... Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты", - написал Медведев.
По прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Трамп может стать первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем вновь принял участие в выборах и одержал победу. В 19 веке это удалось 22-му и 24-му президенту Гроверу Кливленду.
Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.