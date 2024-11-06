https://ria.ru/20241106/kharris-1982113405.html

Харрис не планирует обращаться к избирателям сегодня

Харрис не планирует обращаться к избирателям сегодня - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис не планирует обращаться к избирателям сегодня

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис сегодня не будет обращаться к нации и планирует выступить завтра, заявил в среду старший советник... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:09

2024-11-06T09:09

2024-11-06T09:09

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис сегодня не будет обращаться к нации и планирует выступить завтра, заявил в среду старший советник национального комитета Демократической Партии Седрик Ричмонд на фоне лидерства ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа. "У нас еще есть голоса, которые нужно подсчитать. У нас еще есть штаты, по которым результат не ясен. Мы продолжим бороться всю ночь, чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, что каждый голос будет высказан. Поэтому вы не услышите сегодня от вице-президента, но вы услышите от нее завтра. Она вернется сюда завтра, чтобы обратиться не только к семье, не только к своим сторонникам, но и к нации", - заявил Ричмонд на мероприятии в штабе Харрис. Трамп лидирует на выборах президента в шести из семи колеблющихся штатов, при этом республиканцы получают партийное большинство в сенате, свидетельствую прогнозы американских СМИ. Ранее CNN, ссылаясь на источники, заявило, что Трамп может скоро обратиться к своим сторонникам в штабе в Палм-Бич, Флорида.

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в мире, флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024