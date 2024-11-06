СМИ: штаб Харрис нервничает из-за результатов голосования
ABC News: штаб Харрис все больше нервничает из-за результатов голосования
© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис все больше нервничает по мере поступления предварительных результатов голосования, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, близкие к штабу.
"Ее команда все больше нервничает", - говорится в материале телеканала.
Как сообщили собеседники телеканала, в начале вечера сторонники кандидата от демократов танцевали, звучала музыка, теперь же они притихли и "прикованы к экрану", на котором транслируется эфир телеканала CNN.
Ранее телеканал CNN сообщал, что первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его информации, в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.