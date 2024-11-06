https://ria.ru/20241106/kharris-1982109515.html

СМИ: штаб Харрис нервничает из-за результатов голосования

СМИ: штаб Харрис нервничает из-за результатов голосования - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: штаб Харрис нервничает из-за результатов голосования

Штаб кандидата от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис все больше нервничает по мере поступления предварительных результатов голосования,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:44

2024-11-06T08:44

2024-11-06T08:44

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис все больше нервничает по мере поступления предварительных результатов голосования, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, близкие к штабу. "Ее команда все больше нервничает", - говорится в материале телеканала. Как сообщили собеседники телеканала, в начале вечера сторонники кандидата от демократов танцевали, звучала музыка, теперь же они притихли и "прикованы к экрану", на котором транслируется эфир телеканала CNN. Ранее телеканал CNN сообщал, что первые результаты голосования на президентских выборах в США внушают оптимизм команде кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его информации, в предвыборном штабе Трампа раздаются бурные аплодисменты с каждым очередным объявлением о его прогнозируемой победе в том или ином штабе. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024