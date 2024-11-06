https://ria.ru/20241106/kharris-1982106019.html

Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов

Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов - РИА Новости, 06.11.2024

Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов

Мемкоин (криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета) Камалы Харрис падает в цене примерно на 80%, мемкоин другого кандидата в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:09

2024-11-06T08:09

2024-11-06T08:09

в мире

сша

аризона

висконсин

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мемкоин (криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета) Камалы Харрис падает в цене примерно на 80%, мемкоин другого кандидата в президенты США, Дональда Трампа, дорожает на 16% перед оглашением результатов выборов президента США, согласно данным крупнейшего агрегатора подобных данных CoinGecko. По состоянию на 7.56 мск мемкоин Камалы Харрис падает в цене на 79,8%, до 0,002479 доллара, а мемкоин Дональда Трампа растет на 15,9% до 3,97 доллара. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчет голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024