https://ria.ru/20241106/kharris-1982106019.html
Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов
Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов
Мемкоин (криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета) Камалы Харрис падает в цене примерно на 80%, мемкоин другого кандидата в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:09
2024-11-06T08:09
2024-11-06T08:09
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мемкоин (криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета) Камалы Харрис падает в цене примерно на 80%, мемкоин другого кандидата в президенты США, Дональда Трампа, дорожает на 16% перед оглашением результатов выборов президента США, согласно данным крупнейшего агрегатора подобных данных CoinGecko. По состоянию на 7.56 мск мемкоин Камалы Харрис падает в цене на 79,8%, до 0,002479 доллара, а мемкоин Дональда Трампа растет на 15,9% до 3,97 доллара. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчет голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов
Мемкоин Харрис подешевел на 80 процентов, у Трампа подорожал на 16 процентов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мемкоин (криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета) Камалы Харрис падает в цене примерно на 80%, мемкоин другого кандидата в президенты США, Дональда Трампа, дорожает на 16% перед оглашением результатов выборов президента США, согласно данным крупнейшего агрегатора подобных данных CoinGecko.
По состоянию на 7.56 мск мемкоин Камалы Харрис падает в цене на 79,8%, до 0,002479 доллара, а мемкоин Дональда Трампа растет на 15,9% до 3,97 доллара.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
На данный момент происходит подсчет голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков.
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона
, Висконсин
, Джорджия
, Мичиган
, Невада
, Пенсильвания
и Северная Каролина
.