https://ria.ru/20241106/kharris-1982103482.html

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:42

2024-11-06T07:42

2024-11-06T07:50

нью-мексико

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, после обработки 77% бюллетеней Харрис побеждает с 51,7% против 46,3% у Дональда Трампа.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-мексико, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире