https://ria.ru/20241106/kharris-1982103482.html
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:42
2024-11-06T07:42
2024-11-06T07:50
нью-мексико
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982087761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83abbe6e28674b4111cdf6a35a118130.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, после обработки 77% бюллетеней Харрис побеждает с 51,7% против 46,3% у Дональда Трампа.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982087761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a904f463566edbc20ce2833069b9eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-мексико, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Нью-Мексико, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико, прогнозирует AP
AP: Харрис побеждает в штате Нью-Мексико с пятью голосами выборщиков