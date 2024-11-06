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Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком

Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что вице-президент США Камала Харрис... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:45

2024-11-06T06:45

2024-11-06T06:45

в мире

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что вице-президент США Камала Харрис запомнится как худший кандидат в президенты страны за всю историю. "Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США за всю историю", - написал Дотком. Он также считает, что Джо Байден останется в памяти как худший президент США за всю историю. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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2024

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024