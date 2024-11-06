https://ria.ru/20241106/kharris-1982097313.html
Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком
Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что вице-президент США Камала Харрис... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:45
2024-11-06T06:45
2024-11-06T06:45
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d3db95ce696a2b8f9c009b55345c2059.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что вице-президент США Камала Харрис запомнится как худший кандидат в президенты страны за всю историю. "Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США за всю историю", - написал Дотком. Он также считает, что Джо Байден останется в памяти как худший президент США за всю историю. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a4f9fdf9762e1a525f8d3a177c437e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США, заявил Дотком
Дотком назвал Харрис худшим кандидатом в президенты США за всю историю