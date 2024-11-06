https://ria.ru/20241106/kharris-1982082243.html

CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия

CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия - РИА Новости, 06.11.2024

CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:27

2024-11-06T04:27

2024-11-06T04:39

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колумбия

камала харрис

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает телеканал CNN.Округ Колумбия не является ключевым регионом на выборах и традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии, что подтверждается результатами текущего голосования.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, аризона, сша