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CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия - РИА Новости, 06.11.2024
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04:27 06.11.2024 (обновлено: 04:39 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982082243.html
CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия
CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия - РИА Новости, 06.11.2024
CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:27
2024-11-06T04:39
в мире
колумбия
камала харрис
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает телеканал CNN.Округ Колумбия не является ключевым регионом на выборах и традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии, что подтверждается результатами текущего голосования.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, колумбия, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, аризона, сша
В мире, Колумбия, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Аризона, США
CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия

CNN: Харрис побеждает на президентских выборах в столичном округе Колумбия

© AP Photo / John BazemoreБеспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования
Беспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / John Bazemore
Беспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает телеканал CNN.
Округ Колумбия не является ключевым регионом на выборах и традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии, что подтверждается результатами текущего голосования.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.
Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреКолумбияКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Дональд ТрампАризонаСША
 
 
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