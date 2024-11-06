CNN прогнозирует победу Харрис в столичном округе Колумбия
CNN: Харрис побеждает на президентских выборах в столичном округе Колумбия
© AP Photo / John BazemoreБеспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования
© AP Photo / John Bazemore
Беспартийный волонтер-наблюдатель следит за загрузкой данных после досрочного голосования. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает телеканал CNN.
Округ Колумбия не является ключевым регионом на выборах и традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии, что подтверждается результатами текущего голосования.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.
Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.