https://ria.ru/20241106/kharris-1982073732.html

Опрос показал поддержку Харрис и Трампа в колеблющейся Джорджии

Опрос показал поддержку Харрис и Трампа в колеблющейся Джорджии - РИА Новости, 06.11.2024

Опрос показал поддержку Харрис и Трампа в колеблющейся Джорджии

Предварительно, 49% избирателей в колеблющемся штате Джорджия симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а ее оппоненту от... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:04

2024-11-06T03:04

2024-11-06T03:31

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 49% избирателей в колеблющемся штате Джорджия симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а ее оппоненту от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу - 46%, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно предварительным результатам Edison research, которые публикует агентство Рейтер, 49% избирателей Джорджии симпатизируют Харрис - это на 1 процентный пункт меньше, чем симпатизировали демократу и президенту США Джо Байдену в 2020 году. Из данных также следует, что Трампу в этом штате симпатизируют 46% избирателей. Аналогичными были данные exit poll и во время предыдущих выборов, в которых он также участвовал. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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джорджия, сша, аризона, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире