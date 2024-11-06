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В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент - РИА Новости, 06.11.2024
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02:44 06.11.2024 (обновлено: 11:49 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/katar-1982071600.html
В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент
В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент - РИА Новости, 06.11.2024
В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент
Подданные Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны для возврата к назначению эмиром всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:44
2024-11-06T11:49
катар
в мире
персидский залив
саудовская аравия
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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Подданные Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны для возврата к назначению эмиром всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного совета с парламентскими функциями) вместо выборов большинства его членов, сообщил в эфире Катарского телевидения глава избирательной комиссии, министр внутренних дел Халифа бен Хамад бен Халифа Аль Тани.Во вторник в Катаре по предложению эмира прошел общенациональный референдум для внесения поправок в конституцию, которые бы позволили отказаться от выборов 30 из 45 депутатов Меджлис аш-Шура в пользу их назначения эмиром, как и остальных."Число голосов, отданных в поддержку внесения поправок, составило 89%, в то время как число голосов, высказавшихся против, составило 9,2%. Еще 1,8% бюллетеней не были засчитаны из-за неправильного заполнения. Таким образом, общее число поддержавших изменения в постоянной конституции государства Катар среди правильно проголосовавших составило 90,6%", - отметил глава МВД.По данным избиркома, в голосовании приняли участие 84% от обладающих правом голоса избирателей.Проведение первых выборов в Консультативный совет Катара было предусмотрено принятой в 2003 году конституцией, но состоялись они только в 2021 году. Согласно закону, были избраны две трети членов парламента, оставшаяся тре была назначена эмиром.Несмотря на то, что совет наделен ограниченными полномочиями, избирательная кампания спровоцировала разногласия и конфликты в катарском обществе, поскольку представители одного из основных бедуинских племенных кланов региона Персидского залива аль-Мурра не были допущены к участию в голосовании. Катарским законодательством запрещено участие в голосовании катарцам, чьи семьи постоянно не проживали на территории эмирата до 1930 года, а племя аль-Мурра в то время кочевало между Саудовской Аравией и Катаром. В связи с этим эмир Катара предложил отменить выборы, чтобы больше не провоцировать разногласия в обществе и внутри семейных кланов.
https://ria.ru/20241106/katar-1982064050.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html
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персидский залив
саудовская аравия
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катар, в мире, персидский залив, саудовская аравия
Катар, В мире, Персидский залив, Саудовская Аравия
В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент

Большинство граждан Катара проголосовали за отказ от выборов депутатов

© Getty Images / NurPhotoГолосование на избирательном участке во время референдума в Катаре. 5 ноября 2024
Голосование на избирательном участке во время референдума в Катаре. 5 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Getty Images / NurPhoto
Голосование на избирательном участке во время референдума в Катаре. 5 ноября 2024
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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Подданные Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны для возврата к назначению эмиром всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного совета с парламентскими функциями) вместо выборов большинства его членов, сообщил в эфире Катарского телевидения глава избирательной комиссии, министр внутренних дел Халифа бен Хамад бен Халифа Аль Тани.
Во вторник в Катаре по предложению эмира прошел общенациональный референдум для внесения поправок в конституцию, которые бы позволили отказаться от выборов 30 из 45 депутатов Меджлис аш-Шура в пользу их назначения эмиром, как и остальных.
Очередь на избирательном участке во время референдума в Катаре. 5 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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"Число голосов, отданных в поддержку внесения поправок, составило 89%, в то время как число голосов, высказавшихся против, составило 9,2%. Еще 1,8% бюллетеней не были засчитаны из-за неправильного заполнения. Таким образом, общее число поддержавших изменения в постоянной конституции государства Катар среди правильно проголосовавших составило 90,6%", - отметил глава МВД.
По данным избиркома, в голосовании приняли участие 84% от обладающих правом голоса избирателей.
Проведение первых выборов в Консультативный совет Катара было предусмотрено принятой в 2003 году конституцией, но состоялись они только в 2021 году. Согласно закону, были избраны две трети членов парламента, оставшаяся тре была назначена эмиром.
Несмотря на то, что совет наделен ограниченными полномочиями, избирательная кампания спровоцировала разногласия и конфликты в катарском обществе, поскольку представители одного из основных бедуинских племенных кланов региона Персидского залива аль-Мурра не были допущены к участию в голосовании. Катарским законодательством запрещено участие в голосовании катарцам, чьи семьи постоянно не проживали на территории эмирата до 1930 года, а племя аль-Мурра в то время кочевало между Саудовской Аравией и Катаром. В связи с этим эмир Катара предложил отменить выборы, чтобы больше не провоцировать разногласия в обществе и внутри семейных кланов.
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