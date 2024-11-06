https://ria.ru/20241106/katar-1982071600.html

В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент

В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент - РИА Новости, 06.11.2024

В Катаре огласили первые итоги референдума о выборах в парламент

Подданные Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны для возврата к назначению эмиром всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:44

2024-11-06T02:44

2024-11-06T11:49

катар

в мире

персидский залив

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982160728_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_4cf9d38d13d7bf6d04ebe2871e9e8d6a.jpg

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Подданные Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны для возврата к назначению эмиром всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного совета с парламентскими функциями) вместо выборов большинства его членов, сообщил в эфире Катарского телевидения глава избирательной комиссии, министр внутренних дел Халифа бен Хамад бен Халифа Аль Тани.Во вторник в Катаре по предложению эмира прошел общенациональный референдум для внесения поправок в конституцию, которые бы позволили отказаться от выборов 30 из 45 депутатов Меджлис аш-Шура в пользу их назначения эмиром, как и остальных."Число голосов, отданных в поддержку внесения поправок, составило 89%, в то время как число голосов, высказавшихся против, составило 9,2%. Еще 1,8% бюллетеней не были засчитаны из-за неправильного заполнения. Таким образом, общее число поддержавших изменения в постоянной конституции государства Катар среди правильно проголосовавших составило 90,6%", - отметил глава МВД.По данным избиркома, в голосовании приняли участие 84% от обладающих правом голоса избирателей.Проведение первых выборов в Консультативный совет Катара было предусмотрено принятой в 2003 году конституцией, но состоялись они только в 2021 году. Согласно закону, были избраны две трети членов парламента, оставшаяся тре была назначена эмиром.Несмотря на то, что совет наделен ограниченными полномочиями, избирательная кампания спровоцировала разногласия и конфликты в катарском обществе, поскольку представители одного из основных бедуинских племенных кланов региона Персидского залива аль-Мурра не были допущены к участию в голосовании. Катарским законодательством запрещено участие в голосовании катарцам, чьи семьи постоянно не проживали на территории эмирата до 1930 года, а племя аль-Мурра в то время кочевало между Саудовской Аравией и Катаром. В связи с этим эмир Катара предложил отменить выборы, чтобы больше не провоцировать разногласия в обществе и внутри семейных кланов.

https://ria.ru/20241106/katar-1982064050.html

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html

катар

персидский залив

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

катар, в мире, персидский залив, саудовская аравия