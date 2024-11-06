https://ria.ru/20241106/kamchatka-1982086847.html

На Камчатке с начала года ввели более 60 тысяч квадратных метров жилья

На Камчатке с начала года ввели более 60 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 06.11.2024

На Камчатке с начала года ввели более 60 тысяч квадратных метров жилья

Более 60 тысяч квадратных метров жилья введено на Камчатке с начала 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:13

2024-11-06T05:13

2024-11-06T05:13

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя – РИА Новости️. Более 60 тысяч квадратных метров жилья введено на Камчатке с начала 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Драйвером экономического роста Камчатского края в 2024 году становится строительство. Объем строительных работ с начала 2024 года составил 22,6 миллиарда рублей, введено в действие жилых домов общей площадью 60,1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Оборот организаций Камчатского края по всем видам экономической деятельности за девять месяцев года составил 431 миллиард рублей, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика отмечается в розничной торговле, а также в сфере услуг. Наблюдается в добыче полезных ископаемых - 18%, энергетике - 2,6%, транспорте: пассажирооборот автомобильного транспорта увеличился на 4,4%, грузооборот на 0,6%. Оборот розничной торговли вырос на 6,4%, объем платных услуг населению увеличился на 1,5%. Прибыль крупных и средних предприятий за январь-июль 2024 года составила 35,4 миллиарда рублей, что выше показателя прошлого года в три раза.

https://realty.ria.ru/20241105/nalichnye-1981285485.html

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камчатский край, камчатка, экономика, петропавловск-камчатский