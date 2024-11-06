https://ria.ru/20241106/izrail-1982268313.html
В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО
В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО - РИА Новости, 06.11.2024
В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО
Сирены воздушной тревоги второй раз за день сработали в центральной части Израиля, в районе Тель-Авива сработала система ПВО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:33
2024-11-06T17:33
2024-11-06T17:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги второй раз за день сработали в центральной части Израиля, в районе Тель-Авива сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги прозвучал в восточных пригородах Тель-Авива, районе аэропорта Бен-Гурион и некоторых других центральных городах. Армия обороны Израиля сообщила, что тревога сработала в результате запуска ракет из Ливана.
https://ria.ru/20241106/iran-1982185167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО
В Израиле второй раз за день зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО