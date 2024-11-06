https://ria.ru/20241106/izrail-1982268313.html

В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО

В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО - РИА Новости, 06.11.2024

В Израиле зазвучали сирены тревоги, сработала ПВО

Сирены воздушной тревоги второй раз за день сработали в центральной части Израиля, в районе Тель-Авива сработала система ПВО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:33

2024-11-06T17:33

2024-11-06T17:33

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тель-авив

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги второй раз за день сработали в центральной части Израиля, в районе Тель-Авива сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги прозвучал в восточных пригородах Тель-Авива, районе аэропорта Бен-Гурион и некоторых других центральных городах. Армия обороны Израиля сообщила, что тревога сработала в результате запуска ракет из Ливана.

https://ria.ru/20241106/iran-1982185167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, тель-авив, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024