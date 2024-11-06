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В Иране вынесли смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже - РИА Новости, 06.11.2024
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23:10 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/iran-1982322405.html
В Иране вынесли смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже
В Иране вынесли смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже - РИА Новости, 06.11.2024
В Иране вынесли смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже
Революционный суд иранской провинции Западный Азербайджан вынес предварительный смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже в пользу Израиля, передает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:10
2024-11-06T23:10
в мире
израиль
иран
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ТЕГЕРАН, 6 ноя - РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Западный Азербайджан вынес предварительный смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже в пользу Израиля, передает агентство Tasnim. "По данным иранских судебных органов, две коллегии революционного суда признали троих основных подсудимых по одному делу и одного обвиняемого по другому делу виновными в шпионаже в пользу Израиля", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что международные организации по правам человека неоднократно критиковали Иран за широкое применение смертной казни, включая случаи, когда обвинения основаны на признаниях, полученных под давлением или пытками.
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в мире, израиль, иран
В мире, Израиль, Иран
В Иране вынесли смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже

Tasnim: в Иране вынесли приговор четырем обвиняемым в шпионаже в пользу Израиля

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 ноя - РИА Новости. Революционный суд иранской провинции Западный Азербайджан вынес предварительный смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже в пользу Израиля, передает агентство Tasnim.
"По данным иранских судебных органов, две коллегии революционного суда признали троих основных подсудимых по одному делу и одного обвиняемого по другому делу виновными в шпионаже в пользу Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что международные организации по правам человека неоднократно критиковали Иран за широкое применение смертной казни, включая случаи, когда обвинения основаны на признаниях, полученных под давлением или пытками.
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