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В Иране призвали Израиль ожидать ответа - РИА Новости, 06.11.2024
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13:25 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/iran-1982188571.html
В Иране призвали Израиль ожидать ответа
В Иране призвали Израиль ожидать ответа - РИА Новости, 06.11.2024
В Иране призвали Израиль ожидать ответа
Тель-Авив не способен противостоять пребывающим в готовности Тегерану и силам фронта сопротивления и должен ждать их ответ на свою атаку по иранской территории, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:25
2024-11-06T13:25
в мире
иран
израиль
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Тель-Авив не способен противостоять пребывающим в готовности Тегерану и силам фронта сопротивления и должен ждать их ответ на свою атаку по иранской территории, осуществленную 26 октября, заявил заместитель командующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) адмирал Али Фадави. "Иран и фронт сопротивления находятся в готовности, а Израиль не способен противостоять нам и должен ожидать нашего ответа", - приводит слова Фадави агентство ISNA. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
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в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране призвали Израиль ожидать ответа

Адмирал Фадави: Израиль не способен противостоять Ирану и должен ждать ответа

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Тель-Авив не способен противостоять пребывающим в готовности Тегерану и силам фронта сопротивления и должен ждать их ответ на свою атаку по иранской территории, осуществленную 26 октября, заявил заместитель командующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) адмирал Али Фадави.
"Иран и фронт сопротивления находятся в готовности, а Израиль не способен противостоять нам и должен ожидать нашего ответа", - приводит слова Фадави агентство ISNA.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН. - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреИранИзраильТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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