https://ria.ru/20241106/iran-1982188571.html

В Иране призвали Израиль ожидать ответа

В Иране призвали Израиль ожидать ответа - РИА Новости, 06.11.2024

В Иране призвали Израиль ожидать ответа

Тель-Авив не способен противостоять пребывающим в готовности Тегерану и силам фронта сопротивления и должен ждать их ответ на свою атаку по иранской территории, РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:25

2024-11-06T13:25

2024-11-06T13:25

в мире

иран

израиль

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Тель-Авив не способен противостоять пребывающим в готовности Тегерану и силам фронта сопротивления и должен ждать их ответ на свою атаку по иранской территории, осуществленную 26 октября, заявил заместитель командующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) адмирал Али Фадави. "Иран и фронт сопротивления находятся в готовности, а Израиль не способен противостоять нам и должен ожидать нашего ответа", - приводит слова Фадави агентство ISNA. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.

https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html

иран

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024