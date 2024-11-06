В Иране допустили превентивный удар США и Израиля
Адмирал Фадави: превентивный удар США и Израиля по Ирану не исключен
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Превентивный удар Вашингтона и Тель-Авива для сдерживания Тегерана от его ответа на израильскую атаку по иранской территории не исключен, заявил заместитель командующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) адмирал Али Фадави.
"Не исключаем (нанесения - ред.) какого-либо превентивного удара США и израильского режима для сдерживания Ирана от реализации (операции - ред.) "Правдивое обещание-3", - приводит слова Фадави агентство ISNA.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.