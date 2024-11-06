https://ria.ru/20241106/iran-1982062341.html

Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ

Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ

США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю с его территории, так как Израиль может атаковать Ирак в ответ, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:05

2024-11-06T01:05

2024-11-06T01:05

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ирак

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю с его территории, так как Израиль может атаковать Ирак в ответ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена предупредила правительство Ирака, что, если оно не предотвратит атаку Ирана со своей земли, то может столкнуться с израильской атакой по своей территории", - говорится в публикации портала со ссылкой на двух официальных лиц из Вашингтона. Ранее два израильских источника сообщили порталу о том, что разведка Израиля предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.

https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html

https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, ирак, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024