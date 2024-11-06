Рейтинг@Mail.ru
Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/iran-1982062341.html
Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ
Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ
США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю с его территории, так как Израиль может атаковать Ирак в ответ, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:05
2024-11-06T01:05
в мире
иран
ирак
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю с его территории, так как Израиль может атаковать Ирак в ответ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена предупредила правительство Ирака, что, если оно не предотвратит атаку Ирана со своей земли, то может столкнуться с израильской атакой по своей территории", - говорится в публикации портала со ссылкой на двух официальных лиц из Вашингтона. Ранее два израильских источника сообщили порталу о том, что разведка Израиля предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html
https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html
иран
ирак
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6edfb540fb59705b041cf23f4c649ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ирак, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Ирак, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ирак предостерегли от разрешения Ирану нанести удар по Израилю, пишут СМИ

Axios: США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США предостерегли Ирак от разрешения Ирану нанести удар по Израилю с его территории, так как Израиль может атаковать Ирак в ответ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Джо) Байдена предупредила правительство Ирака, что, если оно не предотвратит атаку Ирана со своей земли, то может столкнуться с израильской атакой по своей территории", - говорится в публикации портала со ссылкой на двух официальных лиц из Вашингтона.
Военные учения на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ: Иран планирует применить более мощные боеголовки для атаки на Израиль
4 ноября, 03:33
Ранее два израильских источника сообщили порталу о том, что разведка Израиля предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Проведение атаки через проиранские ополченческие формирования в Ираке, а не напрямую с иранской территории может быть попыткой Ирана избежать еще одной израильской атаки на стратегические объекты в Иране.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ
5 октября, 14:29
 
В миреИранИракИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала